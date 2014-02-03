CodeBaseРазделы
Индикаторы

X4Period_WPR_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2466
(23)
Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов Larry Williams' Percent Range на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат заходы осцилляторов в зоны перекупленности и перепроданности, определяемые входными параметрами:

input int rsiUpperTrigger=-20;    // Уровень перекупленности
input int rsiLowerTrigger=-80;    // Уровень перепроданности

Рис.1. Индикатор X4Period_WPR_Arrows

BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.

BlauCMI_Signal BlauCMI_Signal

Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.

GannZIGZAG_Levels GannZIGZAG_Levels

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG.

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

Эксперт Exp_FisherCGOscillator построен на основе сигналов осциллятора FisherCGOscillator.