X4Period_WPR_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- 2466
-
Реальный автор:
transport_david
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов Larry Williams' Percent Range на одном ценовом графике финансового инструмента.
Сигналами тренда служат заходы осцилляторов в зоны перекупленности и перепроданности, определяемые входными параметрами:
input int rsiUpperTrigger=-20; // Уровень перекупленности input int rsiLowerTrigger=-80; // Уровень перепроданности
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.BlauCMI_Signal
Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага GannZIGZAG.Exp_FisherCGOscillator
Эксперт Exp_FisherCGOscillator построен на основе сигналов осциллятора FisherCGOscillator.