X4Period_WPR_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
- 696
- Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:
transport_david
Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Trendsignale treten auf, wenn die Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:
input int rsiUpperTrigger=-20; // Überkauftlevel input int rsiLowerTrigger=-80; // Überverkauftlevel
Abbildung 1. Der X4Period_RSI_Arrows Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2241
