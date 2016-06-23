CodeBaseKategorien
X4Period_WPR_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trendsignale treten auf, wenn die Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input int rsiUpperTrigger=-20;    // Überkauftlevel
input int rsiLowerTrigger=-80;    // Überverkauftlevel

Abbildung 1. Der X4Period_RSI_Arrows Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2241

