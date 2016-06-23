Der wirkliche Autor:



transport_david

Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.



Trendsignale treten auf, wenn die Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input int rsiUpperTrigger=- 20 ; input int rsiLowerTrigger=- 80 ;

Abbildung 1. Der X4Period_RSI_Arrows Indikator