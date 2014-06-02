Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

Como señales de tendencia actúa el paso de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;





Figura 1. Indicador X4Period_Stochastic_Arrows