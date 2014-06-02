Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
X4Period_Stochastic_Arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 978
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
transport_david
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.
Como señales de tendencia actúa el paso de los osciladores en las zonas de sobrecompra y sobreventa, mostradas en los parámetros de entrada:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Nivel de sobrecompra input uint rsiLowerTrigger=38; // Nivel de sobreventa
Figura 1. Indicador X4Period_Stochastic_Arrows
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2240
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RVI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precios del instrumento financiero.X4Period_RSI_Arrows
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RSI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.
Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.FisherCGOscillator_HTF
Indicador FisherCGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.