実際の著者：

transport_david

異なる周期を持つ ラリーウィリアムズパーセントレンジに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。



トレンドシグナルは、オシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。

input int rsiUpperTrigger=- 20 ; input int rsiLowerTrigger=- 80 ;

図1 X4Period_WPR_Arrows指標