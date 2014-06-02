CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

X4Period_RVI_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1126
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

transport_david

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RVI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precios del instrumento financiero.

Como señales de la tendencia actúan las posiciones mutuas de la línea principal y la línea de señal del indicador.

Figura 1. X4Period_RVI_Arrows

Figura 1. X4Period_RVI_Arrows

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2239

X4Period_RSI_Arrows X4Period_RSI_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores RSI de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

El experto Exp_FisherCGOscillator está construido en base a las señales del oscilador FisherCGOscillator.

X4Period_Stochastic_Arrows X4Period_Stochastic_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores estocásticos de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.

X4Period_WPR_Arrows X4Period_WPR_Arrows

Cuatro indicadores de semáforo de señal, en base a osciladores Larry Williams' Percent Range de diferentes periodos, en un solo gráfico de precio del instrumento financiero.