真实作者:

transport_david

在一个价格图表中，基于四个不同周期的 Larry Williams 百分比范围振荡器的信号量指标。



当随机振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:

input int rsiUpperTrigger=- 20 ; input int rsiLowerTrigger=- 80 ;

图例 1. 该 X4Period_WPR_Arrows 指标