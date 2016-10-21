無料でロボットをダウンロードする方法を見る
異なる周期を持つストキャスティクスに基づいた1つの価格チャートでの4つのセマフォシグナル指標。
トレンドシグナルは、オシレータが指標の入力パラメータで指定された買われ過ぎや売られ過ぎの領域にある時に生成されます。
input uint rsiUpperTrigger=62; // 買われ過ぎレベル input uint rsiLowerTrigger=38; // 売られ過ぎレベル
図1 X4Period_Stochastic_Arrows指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2240
