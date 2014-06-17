代码库部分
X4Period_Stochastic_Arrows - MetaTrader 5脚本

在一个价格图表中，基于四个不同周期随机振荡器的信号量指标。

当随机振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:

input uint rsiUpperTrigger=62;    // 超买级别
input uint rsiLowerTrigger=38;    // 超卖级别


图例 1. 指标 X4Period_Stochastic_Arrows

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2240

