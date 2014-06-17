请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
X4Period_Stochastic_Arrows - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1304
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在一个价格图表中，基于四个不同周期随机振荡器的信号量指标。
当随机振荡器处于输入参数定义的超买超卖区域，则趋势信号出现:
input uint rsiUpperTrigger=62; // 超买级别 input uint rsiLowerTrigger=38; // 超卖级别
图例 1. 指标 X4Period_Stochastic_Arrows
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2240
X4Period_RVI_Arrows
在一个价格图表中，基于四个不同周期 RVI 振荡器的信号量指标。X4Period_RSI_Arrows
在一个价格图表中，基于四个不同周期 RSI 振荡器的信号量指标。
X4Period_WPR_Arrows
在一个价格图表中，基于四个不同周期的 Larry Williams 百分比范围振荡器的信号量指标。FisherCGOscillator_HTF
此 FisherCGOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。