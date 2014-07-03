Participe de nossa página de fãs
X4Period_Stochastic_Arrows - indicador para MetaTrader 5
1146
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores estocásticos com diferentes períodos no gráfico de preços.
Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Nível sobre-comprado input uint rsiLowerTrigger=38; // Nível sobre-vendido
Figura 1. Indicador X4Period_Stochastic_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2240
