X4Period_Stochastic_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1146
(27)
Quatro indicadores de sinal tipo semáforo baseados em osciladores estocásticos com diferentes períodos no gráfico de preços.

Sinais de tendência ocorrem quando os osciladores estão nas áreas sobre-vendidas e e sobre-compradas especificadas nos parâmetros de entrada:

input uint rsiUpperTrigger=62;    // Nível sobre-comprado
input uint rsiLowerTrigger=38;    // Nível sobre-vendido

Figura 1. Indicador X4Period_Stochastic_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2240

