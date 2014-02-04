CodeBaseРазделы
Индикаторы

X4Period_Stochastic_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2196
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных стохастических осцилляторов на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат заходы осцилляторов в зоны перекупленности и перепроданности, определяемые входными параметрами:

input uint rsiUpperTrigger=62;    // Уровень перекупленности
input uint rsiLowerTrigger=38;    // Уровень перепроданности


Рис.1. Индикатор X4Period_Stochastic_Arrows

