Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных стохастических осцилляторов на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат заходы осцилляторов в зоны перекупленности и перепроданности, определяемые входными параметрами:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;





Рис.1. Индикатор X4Period_Stochastic_Arrows