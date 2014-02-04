Смотри, как бесплатно скачать роботов
X4Period_Stochastic_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- 2196
Реальный автор:
transport_david
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных стохастических осцилляторов на одном ценовом графике финансового инструмента.
Сигналами тренда служат заходы осцилляторов в зоны перекупленности и перепроданности, определяемые входными параметрами:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Уровень перекупленности input uint rsiLowerTrigger=38; // Уровень перепроданности
Рис.1. Индикатор X4Period_Stochastic_Arrows
