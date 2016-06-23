und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
X4Period_Stochastic_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 737
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Vier Signalindikatoren basieren auf Stochastic Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Trendsignale treten auf, wenn die Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Überkauftlevel input uint rsiLowerTrigger=38; // Überverkauftlevel
Abbildung 1. Indikator X4Period_Stochastic_Arrows
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2240
Vier Signal-Indikatoren basierend auf RVI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.X4Period_RSI_Arrows
Vier Signalindikatoren basieren auf RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.
Vier Signalindikatoren basiedren auf den Larry Williams' Percent Range Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.FisherCGOscillator_HTF
Der FisherCGOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparametern auszuwählen.