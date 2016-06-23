Vier Signalindikatoren basieren auf Stochastic Oszillatoren mit verschiedenen Perioden auf einem Preischart.

Trendsignale treten auf, wenn die Oszillatoren im überverkauft und überkauft Bereich sind welche in den Eingabeparametern spezifiziert werden:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;





Abbildung 1. Indikator X4Period_Stochastic_Arrows