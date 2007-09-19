CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

4Period_RSI_Arrows - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5129
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: transport_david

Индикатор 4Period RSI Arrows




Maloma 4 vicont 1-2-3 Maloma 4 vicont 1-2-3

Индикатор Maloma 4 vicont 1-2-3

Guppy Mulitple Moving Average (Short) Guppy Mulitple Moving Average (Short)

Индикатор Guppy Mulitple Moving Average (Short).

4MAs Trend 4MAs Trend

Индикатор 4MAs Trend.

4 Period MA 4 Period MA

Указывает число периодов для расчета усредненной линии индикатора.