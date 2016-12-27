Astro Indicators

Hay tres indicadores Astro.

PlanetCycles Muestra el ángulo entre dos planetas seleccionados. Desviación Muestra la desviación de los planetas. BodyPosition Muestra la posición de los planetas.

Por favor, seleccione la bandera «geocéntrico» en el panel de parámetros del indicador. De lo contrario, la vista será heliocéntrica.





También nos hará falta la DLL 'swedll32.dll' externa. Utilice la que se encuentra en 'swedll32.zip'.

Descargue todos los archivos. Descomprime DLL 'swedll32.dll' en MQL5/Libraries desde 'swedll32.zip'. Compile los indicadores 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' y 'bodyposition.mq5'.

Usted puede analizar los ciclos lunares/solares usando el indicador PlanetCycles.

Obsérvese como se correlaciona el punto de reversa y el precio en el indicador. El valor de 0 grados es la conjunción (luna nueva), y 180 grados significan la oposición (plenilunio).

Ideas para la inspiración: https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0

El modo más simple es la función iCustom(). Otro buen modo es incluir 'swisseph.mqh' en su EA y usar la función Calculate().



Véase en la fuente de indicadores como se puede usar esta función. El valor devuelto а[0] es la posición en grados; el valor devuelto a[1] es la inclinación en grados. Las variables devueltas se definen como 'double a[6]' para la mayoría de valores de la posición del planeta.

