Astro 有三个指标:
- PlanetCycles 显示两颗选定行星之间的角度 (方位);
- Declination 显示所有行星的磁偏角;
- BodyPosition 显示所有行星的体位。
在指标的参数面板中选择标记地理。否则视图为日心。
所有指标值以度为单位。
需要特殊的 Astro 库:
需要一个特殊的外部 DLL 文件 'swedll32.dll' 用于 Astrocompution 的计算。从 'swedll32.zip' 获取它, 或从 ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph 下载原始的 DLL。
安装:
- 下载所有文件;
- 在 MQL5/Libraries 下展开 'swedll32.zip' 中的 DLL 文件 'swedll32.dll', 或得到的原始 DLL (参见上述);
- 编译指标 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' 和 'bodyposition.mq5'。
解释:
您可以利用 PlanetCycles 指标分析日/月周期 。
搜寻指标和价格的转折点。0 度值是连珠 (新月), 180 度值则相反 (满月)。
灵感搜索 https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0
在交易系统中使用 Astro 指标:
最简单的方法是 iCustom() 函数。另一个更好的方法是在您的 EA 中包含 "swisseph.mqh", 并使用 Calculate() 函数。
查看指标源代码了解如何使用该函数。返回值 a[0] 是以度为单位的体位, 返回值 a[1] 是以度为单位的磁偏角。对于更多的 Body 值, 返回变量被定义为 "double a[6]"。
另见来自 ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph 的帮助文件。
