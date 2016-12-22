Astro 有三个指标:

PlanetCycles 显示两颗选定行星之间的角度 (方位); Declination 显示所有行星的磁偏角; BodyPosition 显示所有行星的体位。

在指标的参数面板中选择标记地理。否则视图为日心。

所有指标值以度为单位。

需要特殊的 Astro 库:

需要一个特殊的外部 DLL 文件 'swedll32.dll' 用于 Astrocompution 的计算。从 'swedll32.zip' 获取它, 或从 ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph 下载原始的 DLL。

安装:

下载所有文件; 在 MQL5/Libraries 下展开 'swedll32.zip' 中的 DLL 文件 'swedll32.dll', 或得到的原始 DLL (参见上述); 编译指标 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' 和 'bodyposition.mq5'。

解释:

您可以利用 PlanetCycles 指标分析日/月周期 。

搜寻指标和价格的转折点。0 度值是连珠 (新月), 180 度值则相反 (满月)。

灵感搜索 https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0

在交易系统中使用 Astro 指标:

最简单的方法是 iCustom() 函数。另一个更好的方法是在您的 EA 中包含 "swisseph.mqh", 并使用 Calculate() 函数。



查看指标源代码了解如何使用该函数。返回值 a[0] 是以度为单位的体位, 返回值 a[1] 是以度为单位的磁偏角。对于更多的 Body 值, 返回变量被定义为 "double a[6]"。



另见来自 ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph 的帮助文件。