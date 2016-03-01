Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Astro Indicators - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4556
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Представлены три "астроиндикатора":
- PlanetCycles Показывает угол между двумя выбранными планетами.
- Отклонение Показывает отклонение планет.
- BodyPosition Показывает позицию планет.
Выберите флажок "геоцентрически" в панели параметров индикатора. В ином случае вид будет гелиоцентрическим.
Потребуется специальная "астробиблиотека":
Также потребуется внешняя DLL 'swedll32.dll'. Используйте ту, которая содержится в 'swedll32.zip'.
Установка:
- Скачайте все файлы.
- Распакуйте DLL 'swedll32.dll' в MQL5/Libraries из 'swedll32.zip'.
- Скомпилируйте индикаторы 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' и 'bodyposition.mq5'.
Интерпретация:
Вы можете анализировать лунные/солнечные циклы с помощью индикатора PlanetCycles.
Оцените, как соотносятся точка разворота на индикаторе и цена. Значение 0 градусов — это конъюнкция (или новолуние), а 180 градусов - противостояние (полнолуние).
Идеи для вдохновения: https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0
Используйте астроиндикаторы в торговых системах:
Простейший способ - функция iCustom(). Другой хороший путь — включить 'swisseph.mqh' в ваш EA и использовать функцию Calculate().
Как может быть использована эта функция, см. в источнике индикаторов. Возвращаемое значение а[0] — положение в градусах; возвращаемое значение a[1] — наклон в градусах. Возвращаемые переменные определяются как 'double a[6]' для большинства значений позиции планеты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2227
FxTrend 25EMA основывается на разнице между значениями EMA 25 в два различных момента времени.CoensioTrader1V06
Мультивалютная торговая система, основанная на полосах Боллинджера и техниках "ловли" тренда.
Индикатор считает бычьи и медвежьи свечи и вычисляет их процентное соотношение.Dynamic Auto Resistance Support
Этот технический индикатор показывает постоянные ценовые зоны и отрисовывает линии поддержки и сопротивления.