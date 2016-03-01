CodeBaseРазделы
Astro Indicators - индикатор для MetaTrader 5

Jens | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
swisseph.mqh (6.81 KB) просмотр
planetcycles.mq5 (3.4 KB) просмотр
declination.mq5 (4.78 KB) просмотр
bodyposition.mq5 (4.78 KB) просмотр
\MQL5\Libraries\
swedll32.zip (228.31 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Представлены три "астроиндикатора":

  1. PlanetCycles Показывает угол между двумя выбранными планетами.
  2. Отклонение Показывает отклонение планет.
  3. BodyPosition Показывает позицию планет.

Выберите флажок "геоцентрически" в панели параметров индикатора. В ином случае вид будет гелиоцентрическим.

Astro Indicators

Потребуется специальная "астробиблиотека":

Также потребуется внешняя DLL 'swedll32.dll'. Используйте ту, которая содержится в 'swedll32.zip'.


Установка:

  1. Скачайте все файлы.
  2. Распакуйте DLL 'swedll32.dll' в MQL5/Libraries из 'swedll32.zip'.
  3. Скомпилируйте индикаторы 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' и 'bodyposition.mq5'.

Интерпретация:

Вы можете анализировать лунные/солнечные циклы с помощью индикатора PlanetCycles.

Оцените, как соотносятся точка разворота на индикаторе и цена. Значение 0 градусов — это конъюнкция (или новолуние), а 180 градусов - противостояние (полнолуние).

Идеи для вдохновения: https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0


Используйте астроиндикаторы в торговых системах:

Простейший способ - функция iCustom(). Другой хороший путь — включить 'swisseph.mqh' в ваш EA и использовать функцию Calculate().

Как может быть использована эта функция, см. в источнике индикаторов. Возвращаемое значение а[0] — положение в градусах; возвращаемое значение a[1] — наклон в градусах. Возвращаемые переменные определяются как 'double a[6]' для большинства значений позиции планеты.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/2227

