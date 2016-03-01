Astro Indicators

Представлены три "астроиндикатора":

PlanetCycles Показывает угол между двумя выбранными планетами. Отклонение Показывает отклонение планет. BodyPosition Показывает позицию планет.

Выберите флажок "геоцентрически" в панели параметров индикатора. В ином случае вид будет гелиоцентрическим.

Потребуется специальная "астробиблиотека":

Также потребуется внешняя DLL 'swedll32.dll'. Используйте ту, которая содержится в 'swedll32.zip'.

Установка:

Скачайте все файлы. Распакуйте DLL 'swedll32.dll' в MQL5/Libraries из 'swedll32.zip'. Скомпилируйте индикаторы 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' и 'bodyposition.mq5'.

Интерпретация:

Вы можете анализировать лунные/солнечные циклы с помощью индикатора PlanetCycles.

Оцените, как соотносятся точка разворота на индикаторе и цена. Значение 0 градусов — это конъюнкция (или новолуние), а 180 градусов - противостояние (полнолуние).

Идеи для вдохновения: https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0

Используйте астроиндикаторы в торговых системах:

Простейший способ - функция iCustom(). Другой хороший путь — включить 'swisseph.mqh' в ваш EA и использовать функцию Calculate().



Как может быть использована эта функция, см. в источнике индикаторов. Возвращаемое значение а[0] — положение в градусах; возвращаемое значение a[1] — наклон в градусах. Возвращаемые переменные определяются как 'double a[6]' для большинства значений позиции планеты.

