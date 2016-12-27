CodeBaseSeções
Indicadores

Indicadores Astro - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
swisseph.mqh (6.81 KB) visualização
planetcycles.mq5 (3.4 KB) visualização
declination.mq5 (4.78 KB) visualização
bodyposition.mq5 (4.78 KB) visualização
\MQL5\Libraries\
swedll32.zip (228.31 KB)
Existem três indicadores Astro:

  1. PlanetCycles Mostra o ângulo (Aspecto) entre os dois planetas selecionados;
  2. Declination Mostra a declinação de todos os planetas;
  3. BodyPosition Mostra a posição de todos os planetas.

Seleciona a Bandeira geocêntrica no painel dos Parâmetros do Indicador. Caso contrário, a vista é heliocêntrica.

Todos os valores dos indicadores estão em graus.

Indicadores Astro

É necessário a Biblioteca Especial Astro:

É necessário um DLL externo especial 'swedll32.dll' para a Astrocomputação. Use ele do 'swedll32.zip' ou baixe a DLL original de ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph.


Instalação:

  1. Baixe todos os arquivos;
  2. Descompacte a DLL 'swedll32.dll' em MQL5/Libraries de 'swedll32.zip' ou obtenha a DLL original (ver acima);
  3. Compile os indicadores 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' e 'bodyposition.mq5'.

Interpretação:

Você pode analisar o Ciclo do Sol/Lua com o Indicador PlanetCycles.

Procurando por Pontos de reversão no indicador e Preço. O grau de valor 0 é a conjunção (lua nova) e o grau de valor 180 é a oposição (lua cheia).

Para inspiração procure https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0


Use os indicadores Astro em Sistemas de negociação:

A maneira mais simples é a Função iCustom(). A outra maneira melhor é incluir o 'swisseph.mqh' em seu EA e usar a função Calculate().

Olhe na fonte do indicador como a função pode ser usada. O valor de retorno a[0] é o bodyposition em grau e o returnvalue a[1] é a declinação em grau. A variável de retorno é definida como "double a[6]' para mais valores no corpo.

Veja também os arquivos do ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph.


