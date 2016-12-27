Participe de nossa página de fãs
Indicadores Astro - indicador para MetaTrader 5
- 2313
-
Existem três indicadores Astro:
- PlanetCycles Mostra o ângulo (Aspecto) entre os dois planetas selecionados;
- Declination Mostra a declinação de todos os planetas;
- BodyPosition Mostra a posição de todos os planetas.
Seleciona a Bandeira geocêntrica no painel dos Parâmetros do Indicador. Caso contrário, a vista é heliocêntrica.
Todos os valores dos indicadores estão em graus.
É necessário a Biblioteca Especial Astro:
É necessário um DLL externo especial 'swedll32.dll' para a Astrocomputação. Use ele do 'swedll32.zip' ou baixe a DLL original de ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph.
Instalação:
- Baixe todos os arquivos;
- Descompacte a DLL 'swedll32.dll' em MQL5/Libraries de 'swedll32.zip' ou obtenha a DLL original (ver acima);
- Compile os indicadores 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' e 'bodyposition.mq5'.
Interpretação:
Você pode analisar o Ciclo do Sol/Lua com o Indicador PlanetCycles.
Procurando por Pontos de reversão no indicador e Preço. O grau de valor 0 é a conjunção (lua nova) e o grau de valor 180 é a oposição (lua cheia).
Para inspiração procure https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0
Use os indicadores Astro em Sistemas de negociação:
A maneira mais simples é a Função iCustom(). A outra maneira melhor é incluir o 'swisseph.mqh' em seu EA e usar a função Calculate().
Olhe na fonte do indicador como a função pode ser usada. O valor de retorno a[0] é o bodyposition em grau e o returnvalue a[1] é a declinação em grau. A variável de retorno é definida como "double a[6]' para mais valores no corpo.
Veja também os arquivos do ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2227
