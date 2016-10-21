アストロ指標には3種類あります。

PlanetCycles 選択した2つの惑星間の角度（アスペクト）を表示します。 Declination すべての惑星の赤緯を表示します。 BodyPosition すべての惑星の位置を表示します。

指標パラメータパネルで地心フラグを選択します。それ以外の場合はビューは地動説的です。

指標値はすべて度数です。

特別なアストロライブラリが必要です。

Astrocomputionのための特別な外部「swedll32.dll」DLLが必要です。「swedll32.zip」を使用するかDLL自体をftp://ftp.astro.com/pub/swissephからダウンロードしてください。

インストール：

ファイルを全部ダウンロードします。 「swedll32.zip」から「swedll32.dll」DLLをMQL5/Librariesに解凍するかDLL自体を取得します（上を参照）。 「planetcycles.mq5」「declination.mq5」「bodyposition.mq5」指標をコンパイルします。

解釈：

日/月のサイクルはPlanetCycles指標で分析できます。

指標と価格の反転ポイントの検索：0度の値は合（新月）、180度の値は衝（満月）です。

インスピレーションにはhttps://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0を検索します。

取引システムでのアストロ指標の使用：

最も単純なやり方はiCustom()関数です。あと一つのより良い方法は、EAに「swisseph.mqh」をインクルードしCalculate() 関数を使用することです。



関数の使用法には指標ソースをご覧ください。戻り値のa[0]は度数でのボディ位置でa[1] は度数での赤緯です。更なるBody値の戻り値は「double a[6]」として定義されています。



ftp://ftp.astro.com/pub/swissephのヘルプファイルもご覧ください。