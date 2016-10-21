コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

アストロ指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1675
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
swisseph.mqh (6.81 KB) ビュー
planetcycles.mq5 (3.4 KB) ビュー
declination.mq5 (4.78 KB) ビュー
bodyposition.mq5 (4.78 KB) ビュー
\MQL5\Libraries\
swedll32.zip (228.31 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
アストロ指標には3種類あります。

  1. PlanetCycles 選択した2つの惑星間の角度（アスペクト）を表示します。
  2. Declination すべての惑星の赤緯を表示します。
  3. BodyPosition すべての惑星の位置を表示します。

指標パラメータパネルで地心フラグを選択します。それ以外の場合はビューは地動説的です。

指標値はすべて度数です。

アストロ指標

特別なアストロライブラリが必要です。

Astrocomputionのための特別な外部「swedll32.dll」DLLが必要です。「swedll32.zip」を使用するかDLL自体をftp://ftp.astro.com/pub/swissephからダウンロードしてください。


インストール：

  1. ファイルを全部ダウンロードします。
  2. 「swedll32.zip」から「swedll32.dll」DLLをMQL5/Librariesに解凍するかDLL自体を取得します（上を参照）。
  3. 「planetcycles.mq5」「declination.mq5」「bodyposition.mq5」指標をコンパイルします。

解釈：

日/月のサイクルはPlanetCycles指標で分析できます。

指標と価格の反転ポイントの検索：0度の値は合（新月）、180度の値は衝（満月）です。

インスピレーションにはhttps://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0を検索します。


取引システムでのアストロ指標の使用：

最も単純なやり方はiCustom()関数です。あと一つのより良い方法は、EAに「swisseph.mqh」をインクルードしCalculate() 関数を使用することです。

関数の使用法には指標ソースをご覧ください。戻り値のa[0]は度数でのボディ位置でa[1] は度数での赤緯です。更なるBody値の戻り値は「double a[6]」として定義されています。

ftp://ftp.astro.com/pub/swissephのヘルプファイルもご覧ください。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/2227

