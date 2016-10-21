私たちのファンページに参加してください
アストロ指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
アストロ指標には3種類あります。
- PlanetCycles 選択した2つの惑星間の角度（アスペクト）を表示します。
- Declination すべての惑星の赤緯を表示します。
- BodyPosition すべての惑星の位置を表示します。
指標パラメータパネルで地心フラグを選択します。それ以外の場合はビューは地動説的です。
指標値はすべて度数です。
特別なアストロライブラリが必要です。
Astrocomputionのための特別な外部「swedll32.dll」DLLが必要です。「swedll32.zip」を使用するかDLL自体をftp://ftp.astro.com/pub/swissephからダウンロードしてください。
インストール：
- ファイルを全部ダウンロードします。
- 「swedll32.zip」から「swedll32.dll」DLLをMQL5/Librariesに解凍するかDLL自体を取得します（上を参照）。
- 「planetcycles.mq5」「declination.mq5」「bodyposition.mq5」指標をコンパイルします。
解釈：
日/月のサイクルはPlanetCycles指標で分析できます。
指標と価格の反転ポイントの検索：0度の値は合（新月）、180度の値は衝（満月）です。
インスピレーションにはhttps://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0を検索します。
取引システムでのアストロ指標の使用：
最も単純なやり方はiCustom()関数です。あと一つのより良い方法は、EAに「swisseph.mqh」をインクルードしCalculate() 関数を使用することです。
関数の使用法には指標ソースをご覧ください。戻り値のa[0]は度数でのボディ位置でa[1] は度数での赤緯です。更なるBody値の戻り値は「double a[6]」として定義されています。
ftp://ftp.astro.com/pub/swissephのヘルプファイルもご覧ください。
