Indicadores

FxTrend 25EMA - indicador para MetaTrader 5

Jose Luis Gongora Fernandez | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1130
Ranking:
(21)
Publicado:
fxtrend25ema.mq5 (4.57 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
FxTrend 25EMA se basa en la diferencia entre los valores de EMA 25 en dos diferentes momentos de tiempo.

El valor FxTrend 25EMA representa el impulso y la fuerza del mercado. Las tendencias se diferencias por sus colores en el gráfico.

  • Verde => Alcista;
  • Gris => no hay tendencia;
  • Rojo => Bajista.

En total, podemos valorar lo siguiente:

  • desviación del precio;
  • impulso actual y la tendencia;
  • fuerza de la tendencia .


FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2081

