FxTrend 25EMA se basa en la diferencia entre los valores de EMA 25 en dos diferentes momentos de tiempo.



El valor FxTrend 25EMA representa el impulso y la fuerza del mercado. Las tendencias se diferencias por sus colores en el gráfico.

Verde => Alcista;

Gris => no hay tendencia;

Rojo => Bajista.

En total, podemos valorar lo siguiente:

desviación del precio;

impulso actual y la tendencia;

fuerza de la tendencia .



