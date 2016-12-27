Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FxTrend 25EMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1130
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
FxTrend 25EMA se basa en la diferencia entre los valores de EMA 25 en dos diferentes momentos de tiempo.
El valor FxTrend 25EMA representa el impulso y la fuerza del mercado. Las tendencias se diferencias por sus colores en el gráfico.
- Verde => Alcista;
- Gris => no hay tendencia;
- Rojo => Bajista.
En total, podemos valorar lo siguiente:
- desviación del precio;
- impulso actual y la tendencia;
- fuerza de la tendencia .
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/2081
Sistema de trading multidivisas basado en las Bandas de Bollinger y las técnicas de la «caza» de la tendencia.Long Short only EA based on CExpert
Es un Asesor Experto a base de CExpert que permite abrir sólo las órdenes largas o cortas.
Se demuestra la posición de dos planetas, sus desviación o simplemente el posicionamiento en el espacio.CandleColorCounter
Este indicador cuenta las velas alcistas y bajistas, y calcula su relación porcentual.