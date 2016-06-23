Astro Indicators

Es gibt drei Astro Indikatoren:

PlanetCycles Zeige den Winkel (Aspekt) zwischen den zwei gewählten Planeten; Declination Zeige die Deklination aller Planeten; BodyPosition Zeige die Position aller Planeten.

Wählen Sie das Flag geozentric in den Indikator Parametereinstellungen. Ansonsten ist die Ansicht heliozentrisch.

Alle Indikatorwerte sind in Grad.

Spezielle Astro Bibliothek erforderlich:

Eine spezielle externe DLL 'swedll32.dll' wird für die Astroberechnung benötigt. Verwenden Sie die aus 'swedll32.zip' oder laden Sie die originale DLL von ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph herunter.

Installation:

Herunterladen aller Dateien Entpacken der DLL 'swedll32.dll' in MQL5/Libraries von 'swedll32.zip' oder holen der originalen DLL (siehe oben); Compilieren der Indikatoren 'planetcycles.mq5', 'declination.mq5' und 'bodyposition.mq5'.

Interpretation:

Sie können den Sonnen/Mond-Zyklus mit dem PlanetCycles Indikator berechnen.

Suche nach dem Wendepunkt im Indikator und Preis. Der Wert 0 Grad steht in Konjunktione (Neumond) und der Wert 180 Grad ist die Opposition (Vollmond).

Für weitere Inspiration suchen sie https://www.google.de/#q=astro+based+trading+systems&start=0

Verwendung des Astro Indikators in Handelssystemen:

Die einfachste Art ist die iCustom() Funktion. Eine andere bessere Art ist das Einbinden der 'swisseph.mqh' in Ihren EA und Verwendung der Calculate() Funktion.



Schauen Sie in den Quelltext des Indikators um zu sehen, wie die Funktion verwendet wird. Der Rückgabewert a[0] ist die Position in Grad und der Rückgabewert returnvalue a[1] ist die Dekliniation in Grad. Der Rückgabewert wird als 'double a[6]' für weitere Körperwerte definiert.



Sieh auch die Hilfetexte von ftp://ftp.astro.com/pub/swisseph.