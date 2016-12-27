Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CandleColorCounter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- saeed Mollanezhad
- Visualizaciones:
- 1286
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador cuenta las velas alcistas y bajistas, y calcula su relación porcentual.
Cuando la línea azul es superior a 61,8%, y la línea roja es inferior a 38,2%, la tendencia se ha terminado. Cuando la línea azul y la roja están cerca de 50%, la tendencia se empieza.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7005
Astro Indicators
Se demuestra la posición de dos planetas, sus desviación o simplemente el posicionamiento en el espacio.FxTrend 25EMA
FxTrend 25EMA se basa en la diferencia entre los valores de EMA 25 durante dos diferentes momentos de tiempo.
Dynamic Auto Resistance Support
Este indicador técnico muestra las zonas continuas de precios y traza las líneas de soporte y resistencia.Bollinger Percent B
Indicador Bandas de Bollinger %B para MetaTrader 5.