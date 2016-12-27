CodeBaseSecciones
CandleColorCounter - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
saeed Mollanezhad
1286
(28)
Este indicador cuenta las velas alcistas y bajistas, y calcula su relación porcentual.

Cuando la línea azul es superior a 61,8%, y la línea roja es inferior a 38,2%, la tendencia se ha terminado. Cuando la línea azul y la roja están cerca de 50%, la tendencia se empieza.


CandleColorCounter indicator MQL5

