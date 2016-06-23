und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
GannZIGZAG - Indikator für den MetaTrader 5
808
Der wirkliche Autor:
Profi_R
ZigZag eingeschrieben in Gann Winkel.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 21.09.2007.
Abbildung 1. Der GannZIGZAG Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2223
