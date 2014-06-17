请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Profi_R
依据江恩角度的 ZigZag 指标。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 21.09.2007。
图例 1. 该 GannZIGZAG 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2223
