GannZIGZAG - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1737
等级:
(23)
已发布:
已更新:
gannzigzag.mq5 (12.82 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Profi_R

依据江恩角度的 ZigZag 指标。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 21.09.2007。

图例 1. 该 GannZIGZAG 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2223

