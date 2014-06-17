此 BlauCMI_Signal 指标显示当前趋势信息，数据来自确定时间帧的蜡烛条动量指数指标。

此指标用填充颜色的长方形绘制大周期的蜡烛条，采用了 DRAW_FILLING 缓存区。长方形的填充颜色是根据 FisherCGOscillator 指标的数值。