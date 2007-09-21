Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GannZigZag - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9326
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не установлен
ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.
ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.
Donchian Channels
Концепция системы: В системах следованию тренду большой популярностью пользуются каналы Дончина.DinapoliTargets
Логика работы следующая: После определения локальной вершины\дна рисуется несколько горизонтальных линий. Белая - точка входа, и далее в ее же направлении линии целей. Естественно, что первая - наиболее достижимая... Красная линия - линия стопа.
DT-ZigZag-Lauer
Небезынтересная попытка делать уровни из показаний ЗигЗага. Очень советую использовать данный индикатор, если вы не «чувствуете» рынок. Индикатор дает очень четкий вид рынка.StochasticONpricePrice
Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.