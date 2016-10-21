BlauCMI_Signal 指標は、固定された時間枠でのローソク足モメンタム指数指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより長い時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形は FisherCGOscillator指標の色に応じて塗られます。