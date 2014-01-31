CodeBaseРазделы
Индикаторы

GannZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4684
(23)
Реальный автор:

Profi_R

ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.09.2007.

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG

