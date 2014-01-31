Смотри, как бесплатно скачать роботов
GannZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5
- 4684
Реальный автор:
Profi_R
ЗигЗаг, в который вписаны углы Гана.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 21.09.2007.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG
RChannel
Канал, построенный по внутридневным экстремумам.i-sig
Семафорный сигнальный индикатор с анализом пяти последних баров.
BlauCMI_Signal
Индикатор BlauCMI_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Candle Momentum Index с фиксированным таймфреймом.BackgroundCandle_FisherCGOscillator_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора FisherCGOscillator.