NxBreakout - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Bill Sica
El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Periodo del gráfico input uint StartBar=1; // Barra de inicio para el análisis input uint HowManyBars=5; // Cantidad de barras para el análisis //--- input color Color_R=clrMediumSeaGreen; // Color del nivel de resistencia input STYLE Style_R=SOLID_; // Estilo de la línea del nivel de resistencia input Width Width_R=Width_2; // Grosor de la línea del nivel de resistencia //--- input color Color_S=clrRed; // Color del nivel de apoyo input STYLE Style_S=SOLID_; // Estilo de la línea del nivel de apoyo input Width Width_S=Width_2; // Grosor de la línea del nivel de apoyo
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2211
