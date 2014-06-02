CodeBaseSecciones
Indicadores

NxBreakout - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
nxbreakout.mq5 (7.87 KB) ver
Autor real:

Bill Sica

El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Periodo del gráfico
input uint  StartBar=1;                    // Barra de inicio para el análisis
input uint  HowManyBars=5;                 // Cantidad de barras para el análisis
//---
input color  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // Color del nivel de resistencia
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // Estilo de la línea del nivel de resistencia
input Width  Width_R=Width_2;              // Grosor de la línea del nivel de resistencia
//---
input color  Color_S=clrRed;               // Color del nivel de apoyo
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // Estilo de la línea del nivel de apoyo
input Width  Width_S=Width_2;              // Grosor de la línea del nivel de apoyo

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 25.09.2007.

Figura 1. Indicador NxBreakout

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2211

