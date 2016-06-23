CodeBaseKategorien
Indikatoren

NxBreakout - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der wirkliche Autor:

Bill Sica

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Chartperiode
input uint  StartBar=1;                    // Start Balken für Analyse
input uint  HowManyBars=5;                 // Anzahl Balken für Analyse
//---
input Farbe  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // Farbe des Widerstandslevels
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // Linienstil des Widerstandslevels
input Width  Width_R=Width_2;              // Linienbreite des Widerstandslevels
//---
input Farbe  Color_S=clrRed;               // Farbe des Unterstützungslevels
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // Linienstil des Unterstützungslevels
input Width  Width_S=Width_2;              // Linienbreite des Unterstützungslevels

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.09.2007.

Abbildung 1. Der NxBreakout Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2211

