Der wirkliche Autor:



Bill Sica

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.

Indikator Eingabeparameter:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ; input uint StartBar= 1 ; input uint HowManyBars= 5 ; input Farbe Color_R= clrMediumSeaGreen ; input STYLE Style_R=SOLID_; input Width Width_R=Width_2; input Farbe Color_S= clrRed ; input STYLE Style_S=SOLID_; input Width Width_S=Width_2;

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.09.2007.