Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NxBreakout - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 905
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der wirkliche Autor:
Bill Sica
Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Chartperiode input uint StartBar=1; // Start Balken für Analyse input uint HowManyBars=5; // Anzahl Balken für Analyse //--- input Farbe Color_R=clrMediumSeaGreen; // Farbe des Widerstandslevels input STYLE Style_R=SOLID_; // Linienstil des Widerstandslevels input Width Width_R=Width_2; // Linienbreite des Widerstandslevels //--- input Farbe Color_S=clrRed; // Farbe des Unterstützungslevels input STYLE Style_S=SOLID_; // Linienstil des Unterstützungslevels input Width Width_S=Width_2; // Linienbreite des Unterstützungslevels
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 25.09.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2211
The Moving Average Class
Verwendet die Idee der Glättung mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Klasse kann verwendet werden, wenn Sie ein Arry des Typs double glätten wollen ohne den Standardindikator zu verwenden.AroonOscillator_HTF
Der AroonOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.