Bill Sica

O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ; input uint StartBar= 1 ; input uint HowManyBars= 5 ; input color Color_R= clrMediumSeaGreen ; input STYLE Style_R=SOLID_; input Width Width_R=Width_2; input color Color_S= clrRed ; input STYLE Style_S=SOLID_; input Width Width_S=Width_2;

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 25.09.2007.