NxBreakout - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Bill Sica
O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Período do Gráfico input uint StartBar=1; // Barra inicial para análise input uint HowManyBars=5; // Número de barras para analise //--- input color Color_R=clrMediumSeaGreen; // Cor do nível de resistência input STYLE Style_R=SOLID_; // Estilo da linha do nível de resistência input Width Width_R=Width_2; // Largura da linha do nível de resistência //--- input color Color_S=clrRed; // Cor do nível de suporte input STYLE Style_S=SOLID_; // Estilo da linha do nível de suporte input Width Width_S=Width_2; // Largura da linha do nível de suporte
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 25.09.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2211
