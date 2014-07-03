CodeBaseSeções
Indicadores

NxBreakout - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1811
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Bill Sica

O indicador desenha linhas de suporte e resistência que são definidos pela máxima e mínima dos preços para as últimas N barras.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador            |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Período do Gráfico
input uint  StartBar=1;                    // Barra inicial para análise
input uint  HowManyBars=5;                 // Número de barras para analise
//---
input color  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // Cor do nível de resistência
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // Estilo da linha do nível de resistência
input Width  Width_R=Width_2;              // Largura da linha do nível de resistência
//---
input color  Color_S=clrRed;               // Cor do nível de suporte
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // Estilo da linha do nível de suporte
input Width  Width_S=Width_2;              // Largura da linha do nível de suporte

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Código em 25.09.2007.

Figura 1. Indicador NxBreakout

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2211

