Se usa la idea de la suavización clásica MA. Se puede usar la clase en caso de que sea imprescindible suavizar cualquier matriz del tipo double sin utilizar un indicador estándar.

Para que el ejemplar de la clase funcione es necesario:

Rellenar la matriz double in_mas[];

Establecer el valor de las variables int in_period (periodo de suavización), int in_dim (tamaño de la matriz);

Ejecutar el procedimiento ini() para la inicialización de las matrices;

Ejecutar el procedimiento void zap_mas2(), que forma la matriz suavizada double out_mas[].



Podemos ver un ejemplo de la utilización de la clase en el indicador line.mq5