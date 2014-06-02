Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Класс Moving Average - librería para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 991
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se usa la idea de la suavización clásica MA. Se puede usar la clase en caso de que sea imprescindible suavizar cualquier matriz del tipo double sin utilizar un indicador estándar.
Para que el ejemplar de la clase funcione es necesario:
- Rellenar la matriz double in_mas[];
- Establecer el valor de las variables int in_period (periodo de suavización), int in_dim (tamaño de la matriz);
- Ejecutar el procedimiento ini() para la inicialización de las matrices;
- Ejecutar el procedimiento void zap_mas2(), que forma la matriz suavizada double out_mas[].
Podemos ver un ejemplo de la utilización de la clase en el indicador line.mq5
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2210
Indicador AroonOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.BlauSMStochastic_Signal
El indicador BlauSMStochastic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauSMStochastic con un marco temporal fijado.
El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.NxBars
Indicador de señal de semáforo con predicción.