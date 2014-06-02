Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NxBars - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1034
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
EvgeniX
Indicador de señal de semáforo con predicción. La señal más nueva aparece en la barra, alejada de la barra actual a una distancia determinada por el parámetro de entrada correspondiente
input uint HowManyBars=5; // cantidad de barras para el análisis
Figura 1. Indicador NxBars
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2212
