Indicadores

NxBars - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1034
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
nxbars.mq5 (6.96 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

EvgeniX

Indicador de señal de semáforo con predicción. La señal más nueva aparece en la barra, alejada de la barra actual a una distancia determinada por el parámetro de entrada correspondiente 

input uint  HowManyBars=5; // cantidad de barras para el análisis

Figura 1. Indicador NxBars

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2212

NxBreakout NxBreakout

El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.

Класс Moving Average Класс Moving Average

Se usa la idea de la suavización clásica MA. Se puede usar la clase en caso de que sea imprescindible suavizar cualquier matriz del tipo double sin utilizar un indicador estándar.

HL HL

Indicador que muestra el nivel de pivotación, de apoyo y de resistencia.

Doji_Arrows Doji_Arrows

El indicador busca las velas Doji (Doji) y destaca sus flechas de colores en el gráfico.