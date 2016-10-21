無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Bill Sica
この指標は、最後のN個のバーの最大値と最小値によって定義されている支持/抵抗線を描きます。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // チャート期間 input uint StartBar=1; // 分析開始バー input uint HowManyBars=5; // 分析するバーの数 //--- input color Color_R=clrMediumSeaGreen; // 抵抗レベルの色 input STYLE Style_R=SOLID_; // 抵抗レベルの線のスタイル input Width Width_R=Width_2; // 抵抗レベルの線の幅 //--- input color Color_S=clrRed; // 支持レベルの色 input STYLE Style_S=SOLID_; // 支持レベルの線のスタイル input Width Width_S=Width_2; // 支持レベルの線の幅
もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月25日にmql4.comコードベースに公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2211
