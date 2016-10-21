コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NxBreakout - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
841
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Bill Sica

この指標は、最後のN個のバーの最大値と最小値によって定義されている支持/抵抗線を描きます。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // チャート期間
input uint  StartBar=1;                    // 分析開始バー
input uint  HowManyBars=5;                 // 分析するバーの数
//---
input color  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // 抵抗レベルの色
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // 抵抗レベルの線のスタイル
input Width  Width_R=Width_2;              // 抵抗レベルの線の幅
//---
input color  Color_S=clrRed;               // 支持レベルの色
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // 支持レベルの線のスタイル
input Width  Width_S=Width_2;              // 支持レベルの線の幅

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月25日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　NxBreakout指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2211

移動平均クラス 移動平均クラス

古典的な移動平均の平滑化のアイデアが使用されます。このクラスは、標準的な指標を使用しないdouble型の配列の平滑化が望まれたときに使用することができます。<

AroonOscillator_HTF AroonOscillator_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAroonOscillator指標

NxBars NxBars

予測付きのセマフォシグナル指標

HL HL

この指標はピボットレベルと支持/抵抗のレベルを表示します。