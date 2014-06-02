Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HL - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1240
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
KCBT
Indicador que muestra el nivel de pivotación, de apoyo y de resistencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.
Figura 1. Indicador HL
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2213
NxBars
Indicador de señal de semáforo con predicción.NxBreakout
El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.
Doji_Arrows
El indicador busca las velas Doji (Doji) y destaca sus flechas de colores en el gráfico.i-DayOfWeek
El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada.