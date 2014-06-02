CodeBaseSecciones
HL - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
hl.mq5 (9.37 KB) ver
Autor real:

KCBT

Indicador que muestra el nivel de pivotación, de apoyo y de resistencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.09.2007.

Figura 1. Indicador HL

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2213

NxBars NxBars

Indicador de señal de semáforo con predicción.

NxBreakout NxBreakout

El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.

Doji_Arrows Doji_Arrows

El indicador busca las velas Doji (Doji) y destaca sus flechas de colores en el gráfico.

i-DayOfWeek i-DayOfWeek

El indicador marca con rectángulos de colores el diapasón de precio para el día de la semana que se haya elegido en los parámetros de entrada.