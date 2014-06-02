CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AroonOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
977
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador AroonOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Figura 1. Indicador AroonOscillator_HTF

Figura 1. Indicador AroonOscillator_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2208

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

El indicador BlauSMStochastic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauSMStochastic con un marco temporal fijado.

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

Indicador de tendencia de tres líneas.

Класс Moving Average Класс Moving Average

Se usa la idea de la suavización clásica MA. Se puede usar la clase en caso de que sea imprescindible suavizar cualquier matriz del tipo double sin utilizar un indicador estándar.

NxBreakout NxBreakout

El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.