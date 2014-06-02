El indicador BlauSMStochastic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauSMStochastic con un marco temporal fijado.

Se usa la idea de la suavización clásica MA. Se puede usar la clase en caso de que sea imprescindible suavizar cualquier matriz del tipo double sin utilizar un indicador estándar.

El indicador dibuja la línea de apoyo y la línea de resistencia, que son determinadas según el máximo y el mínimo en las últimas N barras.