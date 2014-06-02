Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AroonOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador AroonOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Figura 1. Indicador AroonOscillator_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2208
