真实作者:

Bill Sica

这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。

指标输入参数:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ; input uint StartBar= 1 ; input uint HowManyBars= 5 ; input color Color_R= clrMediumSeaGreen ; input STYLE Style_R=SOLID_; input Width Width_R=Width_2; input color Color_S= clrRed ; input STYLE Style_S=SOLID_; input Width Width_S=Width_2;

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 25.09.2007。