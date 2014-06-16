代码库部分
NxBreakout - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1585
等级:
(26)
已发布:
已更新:
真实作者:

Bill Sica

这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // 图表周期
input uint  StartBar=1;                    // 起始分析柱线
input uint  HowManyBars=5;                 // 分析柱线数量
//---
input color  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // 压力级别颜色
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // 压力级别线型
input Width  Width_R=Width_2;              // 压力级别线宽
//---
input color  Color_S=clrRed;               // 支撑级别颜色
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // 支撑级别线型
input Width  Width_S=Width_2;              // 支撑级别线宽

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 25.09.2007。

图例 1. 该 NxBreakout 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2211

