请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Bill Sica
这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // 图表周期 input uint StartBar=1; // 起始分析柱线 input uint HowManyBars=5; // 分析柱线数量 //--- input color Color_R=clrMediumSeaGreen; // 压力级别颜色 input STYLE Style_R=SOLID_; // 压力级别线型 input Width Width_R=Width_2; // 压力级别线宽 //--- input color Color_S=clrRed; // 支撑级别颜色 input STYLE Style_S=SOLID_; // 支撑级别线型 input Width Width_S=Width_2; // 支撑级别线宽
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 25.09.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2211
移动平均类
使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。AroonOscillator_HTF
此 AroonOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。