NxBreakout - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Bill Sica
Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления, которые определяются по максимуму и минимуму за последние N баров.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Период графика input uint StartBar=1; // Стартовый бар для анализа input uint HowManyBars=5; // Число баров для анализа //--- input color Color_R=clrMediumSeaGreen; // Цвет уровня сопротивления input STYLE Style_R=SOLID_; // Стиль линии уровня сопротивления input Width Width_R=Width_2; // Толщина линии уровня сопротивления //--- input color Color_S=clrRed; // Цвет уровня поддержки input STYLE Style_S=SOLID_; // Стиль линии уровня поддержки input Width Width_S=Width_2; // Толщина линии уровня поддержки
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.09.2007.
