CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NxBreakout - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3279
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Bill Sica

Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления, которые определяются по максимуму и минимуму за последние N баров.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; // Период графика
input uint  StartBar=1;                    // Стартовый бар для анализа
input uint  HowManyBars=5;                 // Число баров для анализа
//---
input color  Color_R=clrMediumSeaGreen;    // Цвет уровня сопротивления
input STYLE  Style_R=SOLID_;               // Стиль линии уровня сопротивления
input Width  Width_R=Width_2;              // Толщина линии уровня сопротивления
//---
input color  Color_S=clrRed;               // Цвет уровня поддержки
input STYLE  Style_S=SOLID_;               // Стиль линии уровня поддержки
input Width  Width_S=Width_2;              // Толщина линии уровня поддержки

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.09.2007.

Рис.1. Индикатор NxBreakout

Adaptive to TF SMA Adaptive to TF SMA

MA автоматически вычисляет период, если происходят какие-либо изменения таймфрейма.

Библиотека совместимости MQL4 с MQL5 Библиотека совместимости MQL4 с MQL5

Версия 1.2 - MQL5\Include\mql4compat.mqh

AroonOscillator_HTF AroonOscillator_HTF

Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Doji_Arrows Doji_Arrows

Индикатор ищет свечи дожи (Doji) и выделяет их цветными стрелками на графике.