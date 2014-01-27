Реальный автор:

Bill Sica

Индикатор рисует линии поддержки и сопротивления, которые определяются по максимуму и минимуму за последние N баров.

Входные параметры индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ; input uint StartBar= 1 ; input uint HowManyBars= 5 ; input color Color_R= clrMediumSeaGreen ; input STYLE Style_R=SOLID_; input Width Width_R=Width_2; input color Color_S= clrRed ; input STYLE Style_S=SOLID_; input Width Width_S=Width_2;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 25.09.2007.