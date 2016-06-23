CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

AroonOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
654
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der AroonOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Abbildung 1. Indikator AroonOscillator_HTF

Abbildung 1. Indikator AroonOscillator_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2208

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

Der BlauSMStochastic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des BlauSMStochastic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

Ein Trendindikator mit drei Linien.

The Moving Average Class The Moving Average Class

Verwendet die Idee der Glättung mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt. Die Klasse kann verwendet werden, wenn Sie ein Arry des Typs double glätten wollen ohne den Standardindikator zu verwenden.

NxBreakout NxBreakout

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien, die durch das Maximum und Minimum der letzen N Balken bestimmt werden.