AroonOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der AroonOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Abbildung 1. Indikator AroonOscillator_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2208
