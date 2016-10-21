コードベースセクション
AroonOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つAroonOscillator指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

図1　AroonOscillator_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2208

