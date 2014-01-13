CodeBaseSecciones
Oscilador Aroon - indicador para MetaTrader 5

Tushar Chande
Nikolay Kositsin
3429
(33)
Autor real:

Tushar Chande

En el lenguaje Sánscrito "aroon" significa "la luz temprana del amanecer". Este indicador predice cambios en el precio de la tendencia a las condiciones del mercado plano.

Se puede calcular utilizando la siguiente ecuación:

Oscilador Aroon = indicador Bajista - indicador Alcista

donde:

Indicador alcista = [(N periodos - N periodos desde el máximo más alto / N periodos] * 100
Indicator bajista = [(N periodos - N periodos desde el mínimo más bajo) / N periodos] * 100

El análisis de AroonOscillator incluye tres señales principales.

  1. Alcanzando valores críticos -100 y +100 indica una fuerte tendencia a la baja o al alza.
  2. Aroon Up = +50 y Aroon Down = -50 niveles de breakout cada vez más o cada vez menos, respectivamente, indica el comienzo de una tendencia.
  3. Una posición del oscilador entre los niveles Aroon Up = +50 y Aroon Up = -50 indica una tendencia débil o su ausencia total.

Oscilador Aroon

