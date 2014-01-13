Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Oscilador Aroon - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3429
-
Autor real:
Tushar Chande
En el lenguaje Sánscrito "aroon" significa "la luz temprana del amanecer". Este indicador predice cambios en el precio de la tendencia a las condiciones del mercado plano.
Se puede calcular utilizando la siguiente ecuación:
Oscilador Aroon = indicador Bajista - indicador Alcista
donde:
Indicador alcista = [(N periodos - N periodos desde el máximo más alto / N periodos] * 100
Indicator bajista = [(N periodos - N periodos desde el mínimo más bajo) / N periodos] * 100
El análisis de AroonOscillator incluye tres señales principales.
- Alcanzando valores críticos -100 y +100 indica una fuerte tendencia a la baja o al alza.
- Aroon Up = +50 y Aroon Down = -50 niveles de breakout cada vez más o cada vez menos, respectivamente, indica el comienzo de una tendencia.
- Una posición del oscilador entre los niveles Aroon Up = +50 y Aroon Up = -50 indica una tendencia débil o su ausencia total.
