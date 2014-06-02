CodeBaseSecciones
Indicadores

DynamicRS_3CLines - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1044
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Renato P. dos Santos

Indicador de tendencia de tres líneas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 27.09.2007.

Figura 1. Indicador DynamicRS_3CLines

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2206

