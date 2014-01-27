CodeBaseРазделы
Индикаторы

AroonOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1850
(22)
Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор AroonOscillator_HTF

