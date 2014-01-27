Смотри, как бесплатно скачать роботов
AroonOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор AroonOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор AroonOscillator_HTF
