代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

AroonOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1096
等级:
(22)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

AroonOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

图例 1. 指标 AroonOscillator_HTF

图例 1. 指标 AroonOscillator_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2208

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

此 BlauSMStochastic_Signal 指标显示确定时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

一款三线趋势指标。

移动平均类 移动平均类

使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。

NxBreakout NxBreakout

这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。