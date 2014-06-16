此 BlauSMStochastic_Signal 指标显示确定时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。

使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。

这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。