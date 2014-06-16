请观看如何免费下载自动交易
AroonOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
此 AroonOscillator 指标在输入参数中有时间帧选项。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期
图例 1. 指标 AroonOscillator_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2208
BlauSMStochastic_Signal
此 BlauSMStochastic_Signal 指标显示确定时间帧的 BlauSMStochastic 指标的活动趋势信息。DynamicRS_3CLines
一款三线趋势指标。
移动平均类
使用经典移动平均进行平滑的思想。这个类可以让您在任何时候对任意浮点数组进行平滑，而不必使用标准指标。NxBreakout
这款指标绘制支撑和压力线, 其值由 N 根柱线的最大和最小值确定。