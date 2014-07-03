Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AroonOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1108
Indicador AroonOscillator com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
Figura 1. Indicador AroonOscillator_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2208
