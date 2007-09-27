Четвёртый индикатор из серии индикаторов без усреднения.

Что нового:

Из условий формирования убран период. Теперь нет никаких входных параметров! Изменён режим отображения массивов индикатора. Теперь все они отображаются разными линиями.

Предупреждение то же, что и было: для принятия решения об открытии позиции необходимо дождаться окончания формирования бара, в котором происходит переход жёлтой линии между трендовыми линиями. Решение необходимо принимать с учётом тренда старшего ТФ.