DynamicRS_3CLines - индикатор для MetaTrader 4
- 4838
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Четвёртый индикатор из серии индикаторов без усреднения.
Что нового:
- Из условий формирования убран период. Теперь нет никаких входных параметров!
- Изменён режим отображения массивов индикатора. Теперь все они отображаются разными линиями.
Предупреждение то же, что и было: для принятия решения об открытии позиции необходимо дождаться окончания формирования бара, в котором происходит переход жёлтой линии между трендовыми линиями. Решение необходимо принимать с учётом тренда старшего ТФ.
