Индикаторы

DynamicRS_3CLines - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Zhilin
Четвёртый индикатор из серии индикаторов без усреднения.

Что нового:

  1. Из условий формирования убран период. Теперь нет никаких входных параметров!
  2. Изменён режим отображения массивов индикатора. Теперь все они отображаются разными линиями.

Предупреждение то же, что и было: для принятия решения об открытии позиции необходимо дождаться окончания формирования бара, в котором происходит переход жёлтой линии между трендовыми линиями. Решение необходимо принимать с учётом тренда старшего ТФ.

