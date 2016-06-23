Drei Indikatoren der einfachsten linearen Kombination der Differenzen zwischen dem schnellen und dem langsamen gleitenden Durchschnitt desselben Charts.

Ein Kanal im mittleren Bereich der Preisänderung.

Der BlauSMStochastic_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des BlauSMStochastic Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der AroonOscillator Indikator mit der Option den TimeFrame in den Eingabeparameter auszuwählen.