DynamicRS_3CLines - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Renato P. dos Santos
Um indicador de tendência de três linhas.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado pela primeira vez no Base de Código em 27.09.2007.
Figura 1. Indicador DynamicRS_3CLines
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2206
