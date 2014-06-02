Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AvgRange - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 950
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
tageiger
canal de diapasón medio de cambio de precio.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.09.2007.
Figura 1. Indicador AvgRange
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2205
Tres indicadores de combinaciones lineales sencillas de las diferencias entre las medias móviles rápida y lenta en un gráfico.i-GentorLSMAEMA_v02
Indicador de tendencia de dos líneas, cuyo color se determina mediante la posición del precio con respecto a las medias móviles SMA y LSMA.
Indicador de tendencia de tres líneas.BlauSMStochastic_Signal
El indicador BlauSMStochastic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauSMStochastic con un marco temporal fijado.