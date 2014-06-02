CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AvgRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
950
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
avgrange.mq5 (6.67 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

tageiger

canal de diapasón medio de cambio de precio.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.09.2007.

Figura 1. Indicador AvgRange

Figura 1. Indicador AvgRange

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2205

iFXAnalyser iFXAnalyser

Tres indicadores de combinaciones lineales sencillas de las diferencias entre las medias móviles rápida y lenta en un gráfico.

i-GentorLSMAEMA_v02 i-GentorLSMAEMA_v02

Indicador de tendencia de dos líneas, cuyo color se determina mediante la posición del precio con respecto a las medias móviles SMA y LSMA.

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

Indicador de tendencia de tres líneas.

BlauSMStochastic_Signal BlauSMStochastic_Signal

El indicador BlauSMStochastic_Signal muestra la información sobre la tendencia actual, utilizando el valor del indicador BlauSMStochastic con un marco temporal fijado.