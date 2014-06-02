Mira cómo descargar robots gratis
iFXAnalyser - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1238
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Renato P. dos Santos
Tres indicadores de combinaciones lineales sencillas de las diferencias entre las medias móviles rápida y lenta en un gráfico.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 26.09.2007.
Figura 1. Indicador iFXAnalyser
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2204
