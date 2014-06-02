Autor real:

Renato P. dos Santos

Tres indicadores de combinaciones lineales sencillas de las diferencias entre las medias móviles rápida y lenta en un gráfico.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 26.09.2007.

Figura 1. Indicador iFXAnalyser