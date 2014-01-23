CodeBaseРазделы
Индикаторы

DynamicRS_3CLines - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Renato P. dos Santos

Трендовый индикатор из трёх линий.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор DynamicRS_3CLines

