DynamicRS_3CLines - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

Renato P. dos Santos

一款三线趋势指标。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql4.com 代码基地 27.09.2007。

图例 1. 指标 DynamicRS_3CLines

图例 1. 指标 DynamicRS_3CLines

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2206

