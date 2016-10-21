コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DynamicRS_3CLines - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
835
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Renato P. dos Santos

3本の線を持つトレンド指標.

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年9月27日にmql4.comコードベースに公開されました。

図1　DynamicRS_3CLines指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2206

